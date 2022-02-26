"єПідтримка" тимчасово не прийматиме нових заявок – Федоров

Ковідну "тисячу" й надалі можна перерахувати українським військовим.

Відсьогодні програма "єПідтримка" тимчасово не прийматиме нових заявок, оскільки відсутній зв'язок із реєстрами.

Українці, які вже залишили заявки, отримають кошти.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Учора ми запустили можливість перерахувати ковідну "‎тисячу" для української армії через Portmone у фонд Повернись живим. Якщо ви ще її не витратили, то можете зробити це за посиланням", - йдеться у повідомленні.

У фонд "Повернись живим" можна надіслати як залишок з вашої картки"єПідтримка", так і всю суму від держави – 1000 грн.

Він також повідомив, що за півтори доби ЗСУ отримали 200 мільйонів гривень від українців.

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