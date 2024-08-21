Епіфаній розповів, як новий закон про УПЦ МП вплине на релігійну ситуацію в Україні

Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній прокоментував очікування ПЦУ у зв’язку з ухваленням нового закону, який має на меті захистити український релігійний простір від впливу російських релігійних центрів.

Про це він розповів в ефірі “1+1” зазначивши, які перспективи відкриває це для української церкви.

Епіфаній зазначив, що УПЦ з самого початку підтримувала необхідність захисту України від використання релігійних громад російськими центрами як інструментів гібридної агресії. Він підкреслив, що в Росії основні релігійні центри пропагуючи ідеологію "руського миру".

"Поширюють ідеологію руського мира, виправдовують війну проти України. Там кажуть нам всім відомо що це так звана Священна війна, що знищення України, це нібито морально виправдана мета і навіть обов’язок російських військ. І в Україні цю ідеологію намагались поширити в тому числі через релігійні інституції. Тому захищаючи наш народ від російської агресії ми маємо разом робити це не лише на полі бою інформаційних, дипломатичних економічних та інших сферах, але і відповідно в духовній, бо без духовної незалежності від Кремля, від Російської імперії зла ми не можемо говорити про нашу справжню незалежність", - сказав він.

Митрополит відзначив, що захист духовної незалежності України є критично важливим для збереження національної незалежності. Він також звернув увагу на те, що попри тривалий опір, багато громад вже приєдналися до ПЦУ, прийнявши її рішення.

Епіфаній закликав до діалогу без попередніх умов з представниками Московського патріархату, зокрема митрополитом Онуфрієм та духовенством. Він наголосив на важливості спільного українського майбутнього та праві кожної громади змінювати свою юрисдикцію відповідно до нового законодавства.

Нагадаємо, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії, в Україні досі працюють 8193 церкви УПЦ Московського Патріархату. З початку війни до Православної церкви України (ПЦУ) приєдналися близько 600 парафій.

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