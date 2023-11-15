Єрмак анонсував відкриття одного з аеропортів: як це можливо під час війни

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час своєї поїздки до США анонсував можливе відкриття одного з аеропортів України для цивільних польотів.

Андрій Єрмак заявив, що в Україні працюють над захистом неба від російський авіаударів. Успіх у цьому питанні дозволить відкрити один з аеропортів України.

Про це керівник ОП сказав під час свого виступу в Інституті Гадсона.

"Посилення ППО стане запорукою відновлення. Для відновлення України потрібна надійна парасолька. Зокрема, її посилення дозволить нам знову відкрити один з аеропортів України. Ми вже працюємо над цим із нашими партнерами. Це ознака того, що наближається переламний момент у війні. Наступний рік стане вирішальним у цьому відношенні”, - заявив Єрмак.

Він не назвав конкретних часових рамок відкриття аеропорту, проте з контексту його виступу можна зрозуміти, що йдеться про роботу цивільного аеропорту ще до закінчення війни з Росією.

Влітку 2023 в Україні почали активно обговорювати питання відновлення польотів цивільної авіації, яке повністю припинилося після 24 лютого 2022 року. Висувалися ідеї щодо відкриття аеропортів у Києві, Львові, Одесі чи Ужгороді, проте тоді до конкретних рішень та дій не дійшло.

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