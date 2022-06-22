Єрмак і Залужний поговорили з представниками США: про що йшлося

Єрмак і Залужний поговорили з представниками США: про що йшлося

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувалися з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Представники України відзначили роль США у захисті нашої територіальної цілісності та подякували за підтримку нашої держави.

Про це у своєму Телеграмі повідомив Андрій Єрмак.

"Разом з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним сьогодні вчергове поспілкувалися з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Ми відзначили провідну роль США у захисті територіальної цілісності України та висловили вдячність за всеосяжну підтримку нашої держави", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 22 червня поговорив телефоном з прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон.

Крім того, глава держави обговорив із прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшом ситуацію щодо експорту українського зерна.

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