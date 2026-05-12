Єрмак мав 4 дипломатичні паспорти і активно виїжджав за кордон: що розкрили в суді

Андрій Єрмак / © Офіс президента України

Реклама

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак має чотири дипломатичні паспорти. А за версією слідства, він здійснив 86 перетинів кордону з початку повномасштабного вторгнення.

Про це стало відомо під час засідання суду від представника сторони обвинувачення, передає кореспондент ТСН.ua. Дмитро Фурдак з зали суду.

За словами прокурора, один із наявних у колишнього посадовця дипломатичних паспортів дійсний до 2030 року.

Реклама

«У Єрмака є 4 дипломатичні паспорти», — заявив прокурор під час судового процесу.

Згідно з озвученими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 20 листопада 2025 року ексголова ОП перетинав державний кордон 86 разів. Сторона обвинувачення також повідомила, що не має інформації про поїздки Єрмака за пізніший період. Прокурор пояснив це тим, що відомості про перетини кордону колишнім керівником Офісу Президента були видалені із системи.

Що відомо про справу «Династія»

Нагадаємо, колишнього очільника ОП підозрюють у відмиванні коштів на будівництві елітного котеджного містечка під Києвом через кооператив Сонячний берег.

За версією НАБУ та САП, Єрмак був частиною організованої групи, яка «відмила» 460 мільйонів гривень. Гроші вкладали в будівництво розкішних котеджів у селі Козин на Київщині (містечко «Династія»).

Реклама

Йдеться про зведення чотирьох приватних резиденцій площею близько 1000 кв. м кожна. Вартість одного такого будинку оцінюють у 2 мільйони доларів, а земля під ними коштує понад 6 мільйонів доларів.

Згодом, захист Андрія Єрмака отримав клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Адвокат заперечує причетність колишнього очільника ОП до легалізації коштів і називає підозру безпідставною.

Новини партнерів