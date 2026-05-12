Андрій Єрмак

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак міг узгоджувати призначення топпосадовців, базуючись на порадах ворожки, підписаної в його контактах як «Вероніка Феншуй Офіс». Відповідні дані з листувань підозрюваного оголосила сторона обвинувачення під час судового засідання.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua Дмитро Фурдак із зали суду.

За версією слідства, в месенджерах експосадовця виявлено діалоги щодо погодження кандидатур на посади очільника уряду, міністра охорони здоров’я і заступника голови ОП Олега Татарова. Як стверджує сторона обвинувачення, вибір кандидатів обговорювався з урахуванням їхніх дат народження.

Андрій Єрмак на запитання журналістів щодо ймовірного впливу на кадри через консультації з контактом «Вероніка Феншуй Офіс» відповів лаконічно:

«Ми завтра все прокоментуємо. Коли виступатиме мій адвокат, він відповість на всі ті моменти, які сьогодні ми почули від сторони обвинувачення».

Своєю чергою захисник колишнього керівника Офісу президента, реагуючи на закиди прокуратури, звернув увагу на формулювання слідства.

«Слово ймовірно є відповіддю на ваше запитання», — зазначив адвокат.

Нагадаємо, колишнього очільника ОП підозрюють у відмиванні коштів на будівництві елітного котеджного містечка під Києвом через кооператив «Сонячний берег».

За версією НАБУ та САП, Єрмак був частиною організованої групи, яка «відмила» 460 мільйонів гривень. Гроші вкладали в будівництво розкішних котеджів у селі Козин на Київщині (містечко «Династія»).

До слова, Вищий антикорупційний суд сьогодні розглядає запобіжний захід для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

