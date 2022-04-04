Єрмак назвав пріоритети України і сказав, за яких умов може розглядатися послаблення санкцій в Росії

Єрмак назвав пріоритети України і сказав, за яких умов може розглядатися послаблення санкцій в Росії

Також керівник Офісу президента озвучив компроміси, на які ніколи не погодиться Україна.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав пріоритети України і озвучив, на які компроміси України ніколи не піде, аби встановити мир.

"Насамперед для України сьогодні є пріоритетом: припинення війни, створення нової системи безпеки, тому що її не існує, хто би що не говорив. Після цієї війни її просто не існує у світі. Тому це - головне", - сказав Єрмак у інтерв’ю телеведучій каналу 1+1 Наталі Мосейчук.

Він додав, що сьогодні Україна і її партнери, які теж були учасниками Будапештського меморандуму, за винятком Росії, "практично всі зробили офіційні заяви, про те, що про послаблення санкційного режиму щодо РФ взагалі не йде мова".

"Будь-які навіть думки (про послаблення санкцій. - Ред) можуть з'являтися тільки після того, як всі російські війська вийдуть з території України. Україна ніколи не буде розглядати ніякі компроміси що стосуються незалежності, територіальної цілісності і суверенітету. Це для нас - не припустимо", - додав він.

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