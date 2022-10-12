Єрмак назвав шостий "Рамштайн" історичним: "Ухвалюються рішення щодо закриття неба"

Посилення системи ППО України – це те, що нам потрібно, заявив голова ОП.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив 12 жовтня, що шоста зустріч у форматі "Рамштайн" є історичною для України через ухвалення рішень про надання державі систем ППО.

Про це Єрмак написав у Мережі.

"Черговий "Рамштайн". Для нас він історичний, бо ухвалюються рішення щодо закриття українського неба. Посилення системи ППО України – це те, що нам потрібно", – йдеться в заяві.

"Ми в постійному діалозі з нашими союзниками. Саме сучасні системи ППО для України були темою наших останніх розмов із радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном", – поінформував голова ОП.

Що відомо про шосту зустріч у форматі "Рамштайн"

Шостий "Рамштайн" розпочався у Брюсселі 12 жовтня і триватиме до 13 жовтня за участю очільників Міністерств оборони та воєначальників із майже 50 країн світу.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що очікує від зустрічі прогресу щодо надання систем ППО, ПРО та інших видів озброєння і боєприпасів.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, саме на системах ППО для України і сфокусуються союзники на шостому "Рамштайні".

Зауважимо, що під час зустрічі в Німеччині повідомили, що передадуть Україні найближчими тижнями САУ Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ MARSII.

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