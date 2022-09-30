Єрмак неординарно відреагував на промову Путіна: фото

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак неординарно відреагував на промову президент РФ Володимира Путіна, під час якої той, зокрема, здійснив спробу анексії українських територій.

Відповідь очільника ОПУ була опублікована одразу по закінченню виступу Путіна і виявилася безслівною, але досить символічною.

Єрмак на своїй сторінці у Twitter поширив фото, на якому зображений казан на багатті, що символізує котел.

фото / Андрій Єрмак

Ймовірно, це нагадування про те, що українські військові звільняють місто Лиман на півночі Донецької області, де окупантів може очікувати оточення.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував бойові дії в районі Лимана на Донеччині, пригадавши розстріл під Іловайськом. Він зазначив, що сьогодні Росії доведеться просити Україну про організацію "зеленого коридору" для виходу російських військ з Лимана.

Варто зазначити, що речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що операція з оточення російських військ у Лимані на Донбасі триває і вже перебуває на етапі завершення.

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