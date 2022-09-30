Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Єрмак неординарно відреагував на промову Путіна: фото

Дата публікації
Перегляди
5680
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Єрмак неординарно відреагував на промову Путіна: фото

Фото: Офіс президента України

Реакція Єрмака безслівна, але символічна.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак неординарно відреагував на промову президент РФ Володимира Путіна, під час якої той, зокрема, здійснив спробу анексії українських територій

Відповідь очільника ОПУ була опублікована одразу по закінченню виступу Путіна і виявилася безслівною, але досить символічною.

Єрмак на своїй сторінці у Twitter поширив фото, на якому зображений казан на багатті, що символізує котел.

фото / Андрій Єрмак / ©
фото / Андрій Єрмак

Ймовірно, це нагадування про те, що українські військові  звільняють місто Лиман на півночі Донецької області, де окупантів може очікувати оточення.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував бойові дії в районі Лимана на Донеччині, пригадавши розстріл під Іловайськом. Він зазначив, що сьогодні Росії доведеться просити Україну про організацію "зеленого коридору" для виходу російських військ з Лимана.

Варто зазначити, що речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що операція з оточення російських військ у Лимані на Донбасі триває і вже перебуває на етапі завершення.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
5680
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація