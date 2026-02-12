Єрмак оскаржуватиме рішення МОК про дискваліфікацію Гераскевича

Андрій Єрмак / © Associated Press

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак як адвокат візьме участь у оскарженні рішення МОК про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпіади-2026.

Про це повідомив ветеран та засновник юридичної компанії «Міллер» Масі Найєм в ефірі «Еспресо».

«Вже (адвокат — Ред.) Євген Пронін подав апеляцію — там є короткий строк: протягом 24 годин. Ще один новоспечений адвокат теж долучився. Думаю, що він сам про це скаже, як тільки захоче оприлюднити це публічно. Тобто він тільки поновив свідоцтво. Думаю, що ви здогадаєтесь, про кого йдеться», — скажав Найєм, натякаючи на Єрмака.

На уточнювальне запитання ведучого, чи є цей таємничий адвокат Андрієм Єрмаком, Найєм відповів ствердно.

«Андрій Борисович Єрмак, так і є. Він сказав, що в нього є експертиза. Можливо, вона і є — я насправді чесно не слідкував за його адвокатською діяльністю. У пана Андрія Борисовича, наскільки мені відомо, з 12 грудня 1995 року є свідоцтво адвоката. Тому він долучився, комунікація зараз відбувається на рівні президента», — сказав Масі Найєм.

Найєм визнав, що має багато претензій до Єрмака, але закликав відкинути внутрішні чвари, аби на зовнішній арені захистити українського спортсмена.

Нагадаємо, 23 січня 2026 року Андрій Єрмак відновив право на адвокатську діяльність, якою не займався з лютого 2020 року, відколи очолив Офіс президента.

Раніше повідомлялося, що український скелетоніст Владислав Гераскевич був дискваліфікований Міжнародним Олімпійським комітетом за відмову не одягати шолом із фотографіями загиблих внаслідок російської повномасштабної війни українських спортсменів.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про це гучний скандал.