ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2235
Час на прочитання
3 хв

Єрмак отримав підозру у справі про елітні маєтки під Києвом: усі деталі

НАБУ та САП повідомили про підозру Андрієві Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн через елітне будівництво під Києвом. За даними САП, у справі тривають невідкладні слідчі дії.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Андрій Єрмак

Андрій Єрмак / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Колишньому керівникові Офісу президента України Андрієві Єрмаку повідомили про підозру у справі про легалізацію сотень мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

Про це заявили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За даними САП, НАБУ та антикорупційна прокуратура викрили організовану групу, яку підозрюють у легалізації 460 млн грн через елітне будівництво в передмісті Києва.

Одному з учасників цієї групи — колишньому керівникові Офісу президента України — повідомили про підозру.

У САП зазначили, що дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі.

У чому саме підозрюють Єрмака

За даними НАБУ, справа стосується будівництва приватних резиденцій «Династія», яке, за версією слідства, почали реалізовувати 2020 року.

У бюро стверджують, що до проєкту були залучені фігуранти з прізвиськами «Че Гевара», «Карлсон» та R2 — останнього слідство ідентифікує як Андрія Єрмака.

За версією НАБУ, учасники домовилися звести чотири резиденції для власного проживання, а фінансування будівництва маскували через кооператив «Сонячний берег» та готівку, отриману злочинним шляхом.

У НАБУ заявляють, що у 2021–2025 роках через цю схему було легалізовано понад 460 млн грн, зокрема 8,9 млн дол.

Плівки НАБУ: як Єрмак планував особняк у «Династії»

НАБУ оприлюднило записи, на яких, за версією слідства, фігурує Андрій Єрмак під кодовим ім’ям R2.

Як Андрій Єрмак контролював перебіг будівництва своєї резиденції / © НАБУ

Як Андрій Єрмак контролював перебіг будівництва своєї резиденції / © НАБУ

Як Андрій Єрмак контролював перебіг будівництва своєї резиденції / © НАБУ

Як Андрій Єрмак контролював перебіг будівництва своєї резиденції / © НАБУ

Як Андрій Єрмак контролював перебіг будівництва своєї резиденції / © НАБУ

Як Андрій Єрмак контролював перебіг будівництва своєї резиденції / © НАБУ

У бюро стверджують, що на плівках 2021-го та початку 2022 року він нібито обговорював із дизайнером перебіг будівництва, а також облаштування своєї резиденції в кооперативі «Династія».

/ © НАБУ

© НАБУ

/ © НАБУ

© НАБУ

/ © НАБУ

© НАБУ

/ © НАБУ

© НАБУ

За даними слідства, процес будівництва курував фігурант із прізвиськом «Че Гевара» — на той момент міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, дружина якого володіє часткою у фірмі-забудовнику.

Андрій Єрмак відреагував на підозру

Сам Андрій Єрмак, відповідаючи на запитання журналістів щодо підозри, заявив, що наразі не коментуватиме ситуацію.

«Я не буду зараз нічого коментувати. Коли закінчаться слідчі дії, я надам коментар», — сказав він.

На уточнення «Української правди» щодо кооперативу «Династія» Єрмак зазначив, що не має будинку.

«У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили», — заявив він.

Також журналісти «Схем» запитали Єрмака, чи його прізвисько на плівках — «Хірург». У відповідь він сказав:

«Моє ім’я Андрій Єрмак, іншого імені в мене немає».

Раніше повідомлялося, що ввечері 11 травня НАБУ й САП навідалися до екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що після звільнення з посади керівника ОП Андрій Єрмак нібито продовжив проводити неофіційні зустрічі з високопосадовцями та представниками влади. Зокрема, його побачили в ЖК, де мешкає секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров. Також йшлося про контакт із радником президента зі стратегічних питань Олександром Камишіним. Журналісти заявляють, що могли обговорюватися кадрові рішення і політичні питання. Сам Єрмак публічно не коментував інформацію про «таємні зустрічі».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2235
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie