Єрмак отримав підозру у справі про елітні маєтки під Києвом: усі деталі

Колишньому керівникові Офісу президента України Андрієві Єрмаку повідомили про підозру у справі про легалізацію сотень мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

Про це заявили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За даними САП, НАБУ та антикорупційна прокуратура викрили організовану групу, яку підозрюють у легалізації 460 млн грн через елітне будівництво в передмісті Києва.

Одному з учасників цієї групи — колишньому керівникові Офісу президента України — повідомили про підозру.

У САП зазначили, що дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі.

У чому саме підозрюють Єрмака

За даними НАБУ, справа стосується будівництва приватних резиденцій «Династія», яке, за версією слідства, почали реалізовувати 2020 року.

У бюро стверджують, що до проєкту були залучені фігуранти з прізвиськами «Че Гевара», «Карлсон» та R2 — останнього слідство ідентифікує як Андрія Єрмака.

За версією НАБУ, учасники домовилися звести чотири резиденції для власного проживання, а фінансування будівництва маскували через кооператив «Сонячний берег» та готівку, отриману злочинним шляхом.

У НАБУ заявляють, що у 2021–2025 роках через цю схему було легалізовано понад 460 млн грн, зокрема 8,9 млн дол.

Плівки НАБУ: як Єрмак планував особняк у «Династії»

НАБУ оприлюднило записи, на яких, за версією слідства, фігурує Андрій Єрмак під кодовим ім’ям R2.

Як Андрій Єрмак контролював перебіг будівництва своєї резиденції / © НАБУ

У бюро стверджують, що на плівках 2021-го та початку 2022 року він нібито обговорював із дизайнером перебіг будівництва, а також облаштування своєї резиденції в кооперативі «Династія».

За даними слідства, процес будівництва курував фігурант із прізвиськом «Че Гевара» — на той момент міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, дружина якого володіє часткою у фірмі-забудовнику.

Андрій Єрмак відреагував на підозру

Сам Андрій Єрмак, відповідаючи на запитання журналістів щодо підозри, заявив, що наразі не коментуватиме ситуацію.

«Я не буду зараз нічого коментувати. Коли закінчаться слідчі дії, я надам коментар», — сказав він.

На уточнення «Української правди» щодо кооперативу «Династія» Єрмак зазначив, що не має будинку.

«У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили», — заявив він.

Також журналісти «Схем» запитали Єрмака, чи його прізвисько на плівках — «Хірург». У відповідь він сказав:

«Моє ім’я Андрій Єрмак, іншого імені в мене немає».

Раніше повідомлялося, що ввечері 11 травня НАБУ й САП навідалися до екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що після звільнення з посади керівника ОП Андрій Єрмак нібито продовжив проводити неофіційні зустрічі з високопосадовцями та представниками влади. Зокрема, його побачили в ЖК, де мешкає секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров. Також йшлося про контакт із радником президента зі стратегічних питань Олександром Камишіним. Журналісти заявляють, що могли обговорюватися кадрові рішення і політичні питання. Сам Єрмак публічно не коментував інформацію про «таємні зустрічі».

