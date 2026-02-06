Андрій Єрмак

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак після своєї відставки продовжує зустрічатися та спілкуватися з високопосадовцями. Зокрема секретарем РНБО Рустемом Умєровим та радником президента Олександром Камишіним.

Про це йдеться у розслідуванні «Української правди».

Зустріч із секретарем РНБО

За даними видання, увечері 30 січня Андрій Єрмак відвідав житловий комплекс, де мешкає секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Журналісти зафіксували, що кортеж Єрмака зустрів охоронець Умєрова біля в’їзду на паркінг. Ексчиновник перебував у будинку близько трьох годин, залишивши його о 23:17.

Рустем Умєров у коментарі УП підтвердив факт зустрічі, проте зазначив, що розмова тривала близько години і стосувалася «загальних тем»: життя, роботи та подій в Україні. Секретар РНБО пояснив візит тим, що після звільнення Єрмака вони майже не мали нагоди поспілкуватися. Він також заперечив будь-який вплив колишнього очільника ОП на свої рішення чи діяльність.

Зустріч з Олександром Камишіним

Журналісти також зафіксували зустріч Андрія Єрмака з радником президента зі стратегічних питань Олександром Камишіним, яка відбулася 27 січня 2026 року. Камишін відвідував офіс Єрмака в центрі Києва з блокнотом і залишив будівлю через годину.

У коментарі журналістам Камишін підтвердив, що продовжує спілкуватися з колишнім головою ОП, оскільки той «дуже довго працював на посаді». Водночас радник президента не зміг пригадати конкретні теми останнього обговорення, але запевнив, що вони не стосувалися оборонної сфери чи виконання контрактів.

Андрій Єрмак / © Українська правда

Як зараз живе Андрій Єрмак

Згідно з матеріалами розслідування, Андрій Єрмак наразі перебуває у Києві та щодня відвідує тренування на державних об’єктах. Його супроводжує посилена охорона.

Журналісти зазначають, що перед виходом Єрмака з автомобіля охоронці ретельно перевіряють периметр, через що він іноді очікує в салоні до 15 хвилин. Також охорона має ключі від спортивного залу, повністю ізолює об’єкт на час тренування та зачиняє його після виходу Єрмака.

Андрій Єрмак з охоронецем. / © Українська правда

Що відомо про звільнення Андрія Єрмака

Нагадаємо, вранці 28 листопада 2025 року у керівника Офісу президента Андрія Єрмака пройшли обшуки. Про них одним з перших повідомив народний депутат Ярослав Железняк, заявивши, що слідчі дії проводять НАБУ та САП в урядовому кварталі.

Згодом Національне антикорупційне бюро офіційно підтвердило обшуки, наголосивши, що вони санкціоновані та здійснюються у межах розслідування. Деталі у відомстві пообіцяли оприлюднити пізніше.

У цей же день Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента.

Також Андрія Єрмака вивели зі складу Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки й оборони.

Колишній очільник ОП не виїжджав за кордон через лист-заборону, який отримали пункти пропуску.

Після обшуків та звільнення посадовця у НАБУ розповіли, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній міністр оборони, секретар РНБО і голова української переговорної групи Рустем Умєров не є підозрюваними у «справі Міндіча».

Після свого звільнення Андрій Єрмак відновив право на заняття адвокатською діяльністю.

Згодом колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак займається магією і робив різні езотеричні обряди.