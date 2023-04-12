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Єрмак після жорстокої страти українського військового: Терористичної країни не має бути в Радбезі ООН

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Єрмак після жорстокої страти українського військового: Терористичної країни не має бути в Радбезі ООН

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на жорстоку страту полоненого українського військового.

Перебування Росії у складі Ради безпеки ООН є абсурдом, особливо після того, як стало відомо про жорстоку страту українського бійця окупантами.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у своєму Telegram.

"Росії не має бути в Радбезі ООН. Терористична країна не має головувати в Радбезі, не може мати права вето. Це абсурд", - написав він.

Нагадаємо, упродовж квітня 2023 року Росія головуватиме у Раді безпеки ООНЗокрема, вона змінить Мозамбік.

Страта українського військового

Пізно ввечері 11 квітня Мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Перед цим росіяни катували захисника, а потім відрізали йому голову. Російські військові зафільмували черговий воєнний злочин.

ТСН.ua зібрав реакцію української влади та все, що відомо про кричущий злочин російської армії.

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Дата публікації
Перегляди
1186
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