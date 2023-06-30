Єрмак показав, що залишилося від Каховського водосховища: фото

Після знищення Каховської дамби одне з найбільших водосховищ України перетворилося на пустелю.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак показав, що залишилося від Каховського водосховища після знищення росіянами дамби.

Відповідне фото Єрмак показав у своєму Telegram.

"Через руйнування Каховської ГЕС тисячі гектарів земель і лісів були затоплені, мільйони птахів і тварин загинули або знаходяться під загрозою. Екологічна шкода, завдана російською війною в Україні, має бути точно зареєстрована, кожен злочин визначений і задокументований", - наголосив керівник ОП.

Він підкреслив, що Росія обов'язково буде притягнута до відповідальності за екоцид та соціальні втрати.

Фото: Костянтин і Влада Ліберови / Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Нагадаємо, 20 червня супутникові знімки американської компанії Planet Labs показали обміліле Каховське водосховище. Крім того, український журналіст та блогер Денис Казанський також показав шокувальні світлини, на яких колись масштабне водосховище тепер виглядає як пустеля.

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