Єрмак повідомив про запуск роботи експертної групи щодо системи безпекових гарантій для України

Єрмак повідомив про запуск роботи експертної групи щодо системи безпекових гарантій для України

Расмуссен відвідає Київ вже 1 липня.

Уряд запускає роботу експертної групи під керівництвом Андрія Єрмака та колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, яка напрацьовуватиме пропозиції щодо системи постійних безпекових гарантій для України.

Про це повідомив під час брифінгу керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Саме те коло питань, над яким працюватиме постійна група під нашим спільним керівництвом з паном Расмуссеном", - сказав Єрмак.

Він також повідомив, що Расмуссен відвідає Київ вже 1 липня, щоб запустити роботу групи і представити її перших учасників.

Нагадаємо, у березні Росію виключили з Ради Європи.

Раніше у Раді Європи наголосили, що своїми діями в Україні російська влада позбавляє російський народ переваги найсучаснішої системи захисту прав людини у світі, включаючи юрисдикцію Європейського суду з прав людини та величезну систему конвенцій.

Читайте також: