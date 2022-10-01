Єрмак пояснив, як діятиме Київський безпековий договір, поки Україна вступатиме до НАТО

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про принцип дії Київського безпекового договору, рекомендації для якого були представлені міжнародній спільноті у вересні.

Єрмак наголосив, що Київський безпековий договір спрямований на надання практичної допомоги у зміцненні обороноздатності України. Йдеться, зокрема, про зброю та рішучі санкції проти країни-агресорки Росії.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Єрмак наголосив, що сьогодні цивілізований світ має продемонструвати рішучість і чітко дати зрозуміти РФ, що їй не зійде з рук ані спроба анексії, ані ядерний шантаж. За його слвоами, одним із таких рішучих кроків може стати укладання Київського безпекового договору, рекомендації до якого нещодавно були презентовані.

"Цього місяця я разом з Андерсом Фог Расмуссеном, колишнім Генеральним секретарем НАТО, підготував набір рекомендацій на основі наших консультацій із міжнародною групою експертів. Ми закликали до розробки Київського безпекового договору – документа про стратегічне партнерство, яке об’єднує Україну та низку держав-гарантів", – розповів керівник Офісу президента України.

За словами Єрмака, принцип дії цієї угоди простий: безпека України залежить насамперед від здатності захищатися. Щоб робити це ефективно, Україні потрібна довгострокова підтримка союзників. Київський безпековий договір спрямований на надання практичної допомоги у зміцненні обороноздатності України.

"Основна група союзників України, що має значний військовий потенціал, могла б взяти низку зобов’язань, які є політично та юридично обов’язковими. На додачу до цих зобов’язань ширша група міжнародних партнерів запропонувала б набір невійськових гарантій на основі санкцій", – зазначив Єрмак.

Він акцентував: ці рекомендації не замінюють прагнення України здобути членство в НАТО. Гарантії безпеки захищатимуть нашу державу, доки вона не приєднається до Альянсу.

"Київський безпековий договір дасть Росії зрозуміти, що ціна її агресії зростатиме, доки не стане надто високою для неї. Допомога Україні для захисту себе, виживання та зрештою для перемоги – це найкраща інвестиція, яку можуть зробити наші союзники, щоб подбати про безпечніше майбутнє для всього світу", – підсумував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонує задіяти "Київський безпековий договір" на період, поки країни НАТО досягатимуть консенсусу щодо прийняття України до Альянсу.

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