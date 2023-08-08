Єрмак про саміт в Саудівській Аравії: "Сформували спільне бачення кожного з десяти пунктів Формули миру"

У ОП розповіли, які кроки будуть зроблені далі для реалізації кожного з десяти пунктів української "Формули миру".

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на зустрічі з представниками українських та іноземних ЗМІ 7 липня окреслив кожен пункт "Формули миру" Володимира Зеленського, якою українська сторона поділилася з учасниками консультацій у Джидді 5–6 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Ми сформували наше спільне бачення кожного з десяти пунктів Формули миру Президента Зеленського. Спільне, бо в процесі тривалих консультацій на різних рівнях у цьому баченні було відображено позиції більшості країн, які беруть участь у реалізації мирної ініціативи України", – сказав Андрій Єрмак.

Він наголосив, що "Формула миру" Володимира Зеленського побудована на ключових принципах Статуту ООН і міжнародного права, а також на повазі до суверенітету й територіальної цілісності країн у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів.

"Саме ці принципи одностайно були визначені учасниками зустрічі радників із питань національної безпеки, яка відбулась у Джидді", – сказав він.

Крім того, керівник Офісу Президента поінформував представників ЗМІ про подальші практичні кроки з реалізації "Формули миру". Зокрема, буде визначено, які документи, висновки, домовленості Україна має підготувати для реалізації кожного з десяти пунктів Формули.

Андрій Єрмак зазначив, що найближчим часом відбудеться чергова зустріч послів країн-учасниць для координації подальших дій. Буде напрацьовано практичні кроки з реалізації кожного з пунктів "Формули миру". Паралельно триватиме підготовка порядку денного установчого Глобального саміту миру.

Нагадаємо, у Джидді, Саудівська Аравія, 5 серпня відбулася друга зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі "Формули миру" президента України Володимира Зеленського. ТСН.ua повідомили деталі зустрічі.

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