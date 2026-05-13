Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
856
Час на прочитання
2 хв

Єрмак прокоментував спілкування з "ворожкою Веронікою": чи консультувався щодо призначень

Андрій Єрмак у суді відповів на закиди САП щодо консультацій з ворожкою «Веронікою Феншуй Офіс».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Андрій Єрмак

Андрій Єрмак / © УНІАН

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заперечує факти консультацій з будь-якими особами щодо призначення державних посадовців та стверджує, що не впізнає більшість імен, озвучених стороною обвинувачення.

Про це він відповів журналістам у суді під час спілкування, передає кореспондент ТСН.

Про кадрові призначення і повноваження

На своє виправдання Андрій Єрмак підкреслив, що процедура призначення багатьох високопосадовців виключає можливість приватних консультацій.

«А як можна консультуватися з кимось про призначення генерального прокурора, якого обирає Верховна Рада?» — заявив Єрмак.

Він також категорично заперечив факт таких консультацій на уточнювальне запитання преси та додав, що завжди діяв винятково в офіційній площині.

«Я якщо комусь телефонував, щось говорив тощо, я завжди звертався напряму. Завжди звертався лише з питань та інтересів держави. Ніколи не звертався з якихось приватних питань», — заявив він.

Про знайомство з Веронікою Анікієвич

На запитання журналістів, чи знає він Вероніку Анікієвич як консультантку з астрології, колишній посадовець зазначив, що має багато знайомих із таким іменем, але не пам’ятає їхніх прізвищ.

«Слухайте, у мене є кілька знайомих Веронік. Про яку Вероніку тут йдеться? Мені важко коментувати. Багато імен, які я сьогодні почув, взагалі цих людей не знаю», — заявив Єрмак.

Щодо конкретного прізвища Анікієвич він додав:

«Чесно, ну щось знайоме. Але чесно, ну велика кількість людей. Так щоб я вам згадав, що це моя там подруга, знайома тощо, то Вероніка є знайома. Є різні люди дуже багато. Але це точно не стосується моїх обов’язків, коли я був на посаді голови Офісу тощо», — заявив ексголова ОП.

Про ворожок і «ляльок вуду»

Андрій Єрмак також відкинув звинувачення у зверненні до окультних чи езотеричних практик у своїй діяльності, назвавши подібні припущення безпідставними.

«З гадалками я точно не спілкувався. Ну тобто давайте, от гадалки, от усі там оті самі пророки тощо, повірте. Ну так само, як у мене ніколи не було кукол вуду чи що там писали», — заявив він.

Що відомо про «Вероніку Феншуй Офіс» — останні новини

Нагадаємо, прокурори в суді заявили, що ексголова ОП Андрій Єрмак радився щодо призначень міністрів із контактом «Вероніка Феншуй Офіс».

Згодом журналісти з’ясували, хто приховується під цим нікнеймом — це Вероніка Анікієвич (також використовує прізвище Даниленко), яка є мешканкою Києва та називає себе консультанткою з астрології.

Також ми писали, що в суді прокурорка САП зачитала листування колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака з ворожкою Веронікою Анікієвич. Вони обговорювали стратегію боротьби з антикорупційними органами та перелік осіб, серед яких відомі журналісти й політики.

