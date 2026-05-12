Єрмак прокоментував звинувачення проти себе: що заявив

Андрій Єрмак / © ТСН

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив про свою готовність відповідати на звинувачення у суді, наголосивши на власній самодостатності та відсутності намірів виїжджати з України.

Про це він повідомив кореспондент ТСН.ua. Дмитро Фурдак з зали суду.

Андрій Єрмак зазначив, що як професійний адвокат він розуміє перебіг процесу і впевнений у своїх діях. Також він зауважив, що не очікував великої кількості людей на суді через зайнятість колег.

«Я самодостатня людина, і, повірте, є багато людей, які, я знаю, поважають мене, поважають те, що я робив, те, що я сьогодні роблю як адвокат. Але я розумію, вони всі люди зайняті. І я з повагою ставлюся до них. Набагато більше сьогодні державних справ, ніж бути тут. В мене є адвокат», — сказав Андрій Єрмак.

Він також запевнив, що його позиція залишається незмінною попри судовий процес.

«Я точно знаю, що я робив, чого я не робив, для того, щоби чесно дивитися будь-кому в очі, залишатися в країні. Оце буде напевно», — зауважив Єрмак.

Що відомо про справу «Династія»

Нагадаємо, колишнього очільника ОП підозрюють у відмиванні коштів на будівництві елітного котеджного містечка під Києвом через кооператив Сонячний берег.

За версією НАБУ та САП, Єрмак був частиною організованої групи, яка «відмила» 460 мільйонів гривень. Гроші вкладали в будівництво розкішних котеджів у селі Козин на Київщині (містечко «Династія»).

Згодом, захист Андрія Єрмака отримав клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Адвокат заперечує причетність колишнього очільника ОП до легалізації коштів і називає підозру безпідставною.

