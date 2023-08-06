Єрмак провів переговори з держсекретарем канцелярії президента Польщі

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з державним секретарем канцелярії президента Польщі, а також з керівником Бюро міжнародної політики Марціном Пшидачем.

Також читайте Якими будуть стосунки України та Польщі після війни з Росією — пояснення Подоляка

Під час зустрічі сторони обговорили можливість постачання української агропродукції до країн Євросоюзу, інформує пресслужба Офісу президента.

У повідомленні вказується, що Єрмак висловив подяку польським партнерам за всебічну допомогу та солідарність з Україною у протистоянні російським загарбникам. Крім того, він високо оцінив готовність Польщі долучитися до реалізації української формули миру.

Також сторони детально обговорили питання забезпечення експорту українського зерна суходолом до країн ЄС в умовах продовження блокади українських портів.

Своєю чергою Єрмак висловив сподівання, що країни — сусіди України утримаються від запровадження односторонніх обмежувальних заходів на експорт української агропродукції після 15 вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін заявив, що відверта, навіть жорстка розмова між Україною та Польщею набагато корисніша за офіційні та формальні кроки, які шкодять обом країнам.

Крім того, ми раніше інформували, що до Міністерства закордонних справ Польщі запросили на розмову посла України Василя Зварича, щоб "з’ясувати причини тієї напруженості, яка сьогодні виникла в польсько-українських стосунках".

Читайте також: