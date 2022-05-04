Єрмак провів зустріч із радниками голів західних країн: про що говорили

Єрмак провів зустріч із радниками голів західних країн: про що говорили

Голова Офісу президента Андрій Єрмак обговорив з радниками очільників США, Великої Британії, Німеччини та Франції гарантії безпеки для України, а також ситуацію на фронті.

Також Єрмак обговорив з радниками голів західних краї підготовку нового санкційного пакету проти РФ.

Про це він повідомив на своєму каналі в Telegram.

"Провів зустріч з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном, радником Прем’єр-міністра Великої Британії з національної безпеки Стівеном Лавгроувом, радником федерального канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнсом Пльотнером, радником Президента Французької Республіки з питань відносин з Україною та Росією Ізабелем Дюмоном та іншими представниками французької сторони", - розповів Єрмак.

За його словами, під час цієї зустрічі він разом із західними партнерами продовжили обговорення питання майбутніх гарантій безпеки для України.

"Я наголосив, що Україна зацікавлена в отриманні чітких і конкретних гарантій, оскільки зараз ми зіштовхнулися з російською агресією", - зазначив голова Офісу президента.

Також сторони обговорили ситуацію на фронті. За словами Єрмака, він повідомив, що найскладнішою ситуація залишається на південному сході України.

"Окремою темою під час зустрічі була евакуація людей з Маріуполя та "Азовсталі", яку продовжують бомбити росіяни. В розмові з нашими союзниками я сказав, що Україна робить та зробить все для звільнення всіх наших людей", - йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили підготовку нового санкційного пакету проти Росії, включно з пропозиціями Плану групи Макфола-Єрмака.

"Посилюємо тиск на росію, наближаємо перемогу України", - підсумував голова ОПУ.

Читайте також: