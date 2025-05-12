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Єрмак розкрив деталі угоди про корисні копалини між Україною та США: коли запрацює
Найближчими тижнями очікується запуск угоди про корисні копалини України, яка, за словами керівника ОП Андрія Єрмака, поглибить стратегічне партнерство зі США та стане частиною майбутніх гарантій безпеки.
Угода про корисні копалини України може запуститися вже найближчими тижнями.
Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав в інтерв’ю виданню РБК-Україна.
Відповідаючи на запитання, чи коректно сказати, що цією угодою ми надійно зв’язали себе з американцями, Єрмак зазначив, що ми знайшли спосіб, як бути партнерами, до чого Україна йшла дуже довго.
«Тобто бути не просто країною, яку Сполучені Штати так чи інакше підтримують, а бути країною, яка цікава Сполученим Штатам, цікава на перспективу. Це був непростий, тривалий процес, і тут я хотів би відзначити команду, яку очолювала перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко. Вони зробили велику роботу», — сказав Єрмак.
Керівник Офісу президента підкреслив, що угода про надра — це також є одним з елементів майбутньої структури гарантій, тому що американські гроші, американські інвестиції — це дуже серйозний елемент гарантії безпеки.
Нагадаємо, Верховна Рада України 8 травня, ратифікувала угоду про надра, яка передбачає економічне партнерство між Україною та США.