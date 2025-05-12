Єрмак розкрив деталі угоди про корисні копалини між Україною та США: коли запрацює

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак / © Сайт президента України

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Угода про корисні копалини України може запуститися вже найближчими тижнями.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання, чи коректно сказати, що цією угодою ми надійно зв’язали себе з американцями, Єрмак зазначив, що ми знайшли спосіб, як бути партнерами, до чого Україна йшла дуже довго.

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«Тобто бути не просто країною, яку Сполучені Штати так чи інакше підтримують, а бути країною, яка цікава Сполученим Штатам, цікава на перспективу. Це був непростий, тривалий процес, і тут я хотів би відзначити команду, яку очолювала перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко. Вони зробили велику роботу», — сказав Єрмак.

Керівник Офісу президента підкреслив, що угода про надра — це також є одним з елементів майбутньої структури гарантій, тому що американські гроші, американські інвестиції — це дуже серйозний елемент гарантії безпеки.

Нагадаємо, Верховна Рада України 8 травня, ратифікувала угоду про надра, яка передбачає економічне партнерство між Україною та США.