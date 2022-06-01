Єрмак розповів про найдієвіший спосіб розблокування українських портів із зерном

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що найбільш дієвим способом розблокування українського зерна є супровід військових конвої країн-партнерів.

Єрмак наголошує, що продовольча криза, яку провокує Росія, має вирішуватися максимально швидко.

Про це він написав у своєму Телеграмі.

"План росії полягає у підриві світової продовольчої безпеки шляхом блокади українських портів і танкерів із зерном. Через це можуть найбільше постраждати країни Африки", - наголошує Єрмак.

За його словами, можлива дестабілізація ситуації, зокрема, нові хвилі біженців до ЄС.

Водночас Росія зухвало шантажує світ штучною продовольцою кризою. Мовляв, в обмін на розблокування портів Кремль вимагає зняття санкцій.

"Найбільш дієвий спосіб (розблокувати українське зерно у портах - ред.) — військові конвої країн-партнерів, які зможуть супроводжувати українські танкери із зерном", - написав Єрмак.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував змінити підхід щодо боротьби з російською агресією і завдати Кремлю неочікуваного масованого удару санкціями.

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