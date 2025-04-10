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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1340
Час на прочитання
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Єрмак сказав, чи готова Україна поступитися територіями в обмін на мир

Наша держава не визнає злочинну окупацію.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

В Офісі президента сказали, чи готова Україна поступитися територіями, окупованими росіянами, в обмін на певний і безпечний мир. За словами голови відомства Андрія Єрмака, це — червона лінія.

Про це сказав голова ОПУ Андрій Єрмак в інтерв’ю для Corriere della Sera.

“Ми ніколи не визнаємо законність російської окупації наших регіонів силою. Для нас це червона лінія. По-друге, ще потрібні серйозні гарантії безпеки. І Росія повинна думати про військові репарації”, — наголосив Єрмак.

Також він прокоментував готовність Зеленського заморозити статус окупованих територій на 15 років.

“Зарано про це говорити. Давайте крок за кроком: спочатку повне припинення вогню”, — завершив Андрій Єрмак.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак спростував інформацію про підготовку до виборів на літо 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
1340
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