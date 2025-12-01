ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2358
Час на прочитання
2 хв

Єрмак тижнями відбивався від звільнення та хотів відставки Малюка — джерела

Андрій Єрмак намагався уникнути відставки.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Василь Малюк

Василь Малюк

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак протягом останніх тижнів наполегливо намагався домогтися звільнення з посади очільника СБУ Василя Малюка, який аргументував президенту, що звільнення голови ОП є вкрай необхідним.

Про це ТСН.ua повідомили власні джерела у силових структурах.

Як розповіло джерело, Єрмак «відбивався від звільнення як міг» протягом кількох тижнів, однак, як виявилось, безуспішно.

«Зокрема, в кулуарах ВР запускали "обговорення" шодо того "чи будуть голоси за відставку Малюка?". Були спроби "повісити" на СБУ "Мідас", мовляв "це Служба не догледіла, треба кадрові рішення"», — розповіли нам джерела.

Відставка Андрія Єрмака

Відставка Андрія Єрмака 28 листопада стала одним із наймасштабніших політичних зрушень часів повномасштабної війни. Він залишив посаду після того, як до нього прийшли з обшуками НАБУ та САП. Це було в межах розслідування корупції у сфері енергетики. Слідство перевіряє можливе розкрадання коштів державних підприємств, зокрема «Енергоатому», на суми, які оцінюють у сотні мільйонів доларів. Хоча підозру Єрмаку не висунуто, міжнародні видання — від Reuters до Le Monde — назвали обшуки «ударом по центру ухвалення рішень» в Україні.

Від моменту свого призначення 2020 року Єрмак став однією з ключових фігур системи влади. Він пройшов шлях від радника з міжнародних питань до найвпливовішого чиновника поза урядом — координатора дипломатії, парламентської роботи, безпекових угод і внутрішньої політики.

На думку експертів, після відставки президентська команда опинилася перед необхідністю швидкого перезапуску комунікацій із партнерами, а також внутрішнього переформатування, адже багато рішень останніх років проходили саме через Єрмака.

Попри відсутність оголошеної підозри, політичний тиск, публічність справи та чутливість моменту — на тлі тривалих переговорів зі США — зробили його відставку неминучою. Тим часом в кулуарах вже активно обговорюють, хто може стати наступним очільником ОП.

Дата публікації
Кількість переглядів
2358
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie