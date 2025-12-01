Єрмак тижнями відбивався від звільнення та хотів відставки Малюка — джерела

Василь Малюк

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак протягом останніх тижнів наполегливо намагався домогтися звільнення з посади очільника СБУ Василя Малюка, який аргументував президенту, що звільнення голови ОП є вкрай необхідним.

Про це ТСН.ua повідомили власні джерела у силових структурах.

Як розповіло джерело, Єрмак «відбивався від звільнення як міг» протягом кількох тижнів, однак, як виявилось, безуспішно.

«Зокрема, в кулуарах ВР запускали "обговорення" шодо того "чи будуть голоси за відставку Малюка?". Були спроби "повісити" на СБУ "Мідас", мовляв "це Служба не догледіла, треба кадрові рішення"», — розповіли нам джерела.

Відставка Андрія Єрмака

Відставка Андрія Єрмака 28 листопада стала одним із наймасштабніших політичних зрушень часів повномасштабної війни. Він залишив посаду після того, як до нього прийшли з обшуками НАБУ та САП. Це було в межах розслідування корупції у сфері енергетики. Слідство перевіряє можливе розкрадання коштів державних підприємств, зокрема «Енергоатому», на суми, які оцінюють у сотні мільйонів доларів. Хоча підозру Єрмаку не висунуто, міжнародні видання — від Reuters до Le Monde — назвали обшуки «ударом по центру ухвалення рішень» в Україні.

Від моменту свого призначення 2020 року Єрмак став однією з ключових фігур системи влади. Він пройшов шлях від радника з міжнародних питань до найвпливовішого чиновника поза урядом — координатора дипломатії, парламентської роботи, безпекових угод і внутрішньої політики.

На думку експертів, після відставки президентська команда опинилася перед необхідністю швидкого перезапуску комунікацій із партнерами, а також внутрішнього переформатування, адже багато рішень останніх років проходили саме через Єрмака.

Попри відсутність оголошеної підозри, політичний тиск, публічність справи та чутливість моменту — на тлі тривалих переговорів зі США — зробили його відставку неминучою. Тим часом в кулуарах вже активно обговорюють, хто може стати наступним очільником ОП.