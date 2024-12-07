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Єрмак у США запропонував команді Трампа вести війну до кордонів 2022 року — NV (мапа)

Єрмак у США запропонував команді Трампа вести війну до кордонів 2022 року — NV (мапа)

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак / Фото: скриншот з відео

Сторона США на зустрічі була незадоволена інформацією про поточну ситуацію на фронті.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у США запропонував команді обраного президента Дональда Трампа вести війну до кордонів 2022-го.

Про це повідомляє NV.

Також однією з умов був вступ України до НАТО. Однак трампісти сприйняли це прохолодно та негативно.

Мапа кордонів України 2022 року / ©
Мапа кордонів України 2022 року

Окрім того, сторона США була незадоволена інформацією про поточну ситуацію на фронті.

Нещодавно була зустріч міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі, там був держсекретар США Ентоні Блінкен. Але і він, і загалом адміністрація демократів, і радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, так само негативно налаштовані щодо України в НАТО.

Нагадаємо, у суботу, 7 грудня, у Парижі відбулася тристороння зустріч президента Франції Емманюеля Макрона, президента України Володимира Зеленського та обраного президента США Дональда Трампа.

Єрмак у США: що приховують за зачиненими дверима 

Єрмак у США: що приховують за зачиненими дверима 

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