Єрмак у США запропонував команді Трампа вести війну до кордонів 2022 року — NV (мапа)

Сторона США на зустрічі була незадоволена інформацією про поточну ситуацію на фронті.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у США запропонував команді обраного президента Дональда Трампа вести війну до кордонів 2022-го.

Про це повідомляє NV.

Також однією з умов був вступ України до НАТО. Однак трампісти сприйняли це прохолодно та негативно.

Мапа кордонів України 2022 року

Окрім того, сторона США була незадоволена інформацією про поточну ситуацію на фронті.

Нещодавно була зустріч міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі, там був держсекретар США Ентоні Блінкен. Але і він, і загалом адміністрація демократів, і радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, так само негативно налаштовані щодо України в НАТО.

Нагадаємо, у суботу, 7 грудня, у Парижі відбулася тристороння зустріч президента Франції Емманюеля Макрона, президента України Володимира Зеленського та обраного президента США Дональда Трампа.

Єрмак у США: що приховують за зачиненими дверима

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