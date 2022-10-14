Єрмак: Україна дає Червоному Хресту три дні, щоб направити місію до колонії в Оленівці

В ОП не розуміють, чому Червоний Хрест досі не направив місію до колонію в Оленівці.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна вимагає у Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) найближчими днями направити місію до колонії в Оленівці Донецької області.

Він закликав зробити це не пізніше ніж за три дні, повідомили в ОП.

Єрмак сказав, що не розуміє, чому місія МКЧХ досі не прибула до Оленівки. За його словами, часу на очікування немає, оскільки йдеться про людські життя.

"Тому закликаю, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього терміну не отримаєте підтвердження з боку Росії. А ми впевнені, що Росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка перебуватиме на лінії фронту, поки Росія не видасть ці дозволи", – зазначив він.

Нагадаємо, що в окупованій Оленівці утримують українських військовополонених, а наприкінці липня унаслідок терористичного обстрілу з боку російських окупантів було вбито понад 50 захисників України.

За даними полку "Азов", під час теракту в Оленівці було вбито щонайменше 41 українського військовослужбовця.

Вибух на Кримському мосту, звільнення полонених, теракт в Оленівці

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