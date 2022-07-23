Єрмак відреагував на обстріл Одеського порту після підписання "зернової угоди"

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на ворожий ракетний удар по Одеському морському торговому порту.

Керівник ОП назвав такі дії РФ "дипломатичною дихотомією".

Про це він написав у своєму Фейсбуці.

"Росіяни обстріляли Одесу ракетами. Вчора Україною було домовлено про експорт зерна морем, а сьогодні росіяни б’ють по Одеському порту. Це російська дипломатична дихотомія", - заявив Єрмак.

Він наголосив, що росіяни систематично створюють продовольчу кризу, "роблячи все, щоб люди страждали".

"Терор голодом триває. Світ повинен діяти. Найкращі гарантії харчової безпеки є подвійними: ефективні санкції проти Росії та більше зброї для України", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, ворог вранці 23 липня завдав ракетного удару по Одеському морському торговому порту. В об'єкти інфраструктури порту влучили дві російських ракети, ще дві збила ППО.

Це сталося після того, як у п'ятницю, 22 липня, Україна, Туреччина та ООН у палаці Долмабахче (Туреччина) підписали документ про експорт зерна з України морським шляхом.

Згідно з угодою, "зелені коридори" для експорту зерна з України будуть створені в трьох портах: "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ". Усі вони розташовані на Одещині.

Із Росією наші представники не укладали жодних спільних угод.

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