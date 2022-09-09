Єрмак відреагував на рішення Ради ЄС зупинити угоду про спрощений візовий режим з РФ

За його словами, відповідне рішення поки не повністю закриє Європу від росіян, але суттєво обмежить їхнє перебування в ЄС.

Про це Єрмак написав у своєму Телеграмі.

"Рішення призведе до збільшення візового збору з €35 до €80, необхідності надання додаткових документів, збільшення термінів оформлення віз та суворіших правил видачі багаторазових віз", - зазначив керівник ОП.

За його словами, "це поки не повний візовий бан, який необхідний в подальшому, але - теж добре".

"Росіяни, відчуваєте? Це нафталіновий сморід "совка", у який ви так хотіли потрапити. Вже скоро там опиниться вся ваша країна", - написав Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні, 9 вересня, Рада ЄС ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією. Тепер до громадян Росії будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу. Рішення почне діяти від 12 вересня 2022 року.

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