Єрмак відреагував на рішення Ради ЄС зупинити угоду про спрощений візовий режим з РФ

Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з РФ. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував.
За його словами, відповідне рішення поки не повністю закриє Європу від росіян, але суттєво обмежить їхнє перебування в ЄС.
Про це Єрмак написав у своєму Телеграмі.
"Рішення призведе до збільшення візового збору з €35 до €80, необхідності надання додаткових документів, збільшення термінів оформлення віз та суворіших правил видачі багаторазових віз", - зазначив керівник ОП.
За його словами, "це поки не повний візовий бан, який необхідний в подальшому, але - теж добре".
"Росіяни, відчуваєте? Це нафталіновий сморід "совка", у який ви так хотіли потрапити. Вже скоро там опиниться вся ваша країна", - написав Єрмак.
Нагадаємо, сьогодні, 9 вересня, Рада ЄС ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією. Тепер до громадян Росії будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу. Рішення почне діяти від 12 вересня 2022 року.
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