"Дикуни та терористи": Єрмак відреагував на заклик російських "дипломатів" стратити бійців "Азову"

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заклик російського "дипломатичного" відомства у Британії стратити українських бійців "Азову".
Єрмак вкотре наголосив, що Росія - країна-терорист, а закликати до страти "можуть лише дикуни та терористи".
Про це очільник ОП написав у своєму Телеграмі.
"росія - це країна-терорист. В 21 сторіччі розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти через повішення просто так - можуть лише дикуни та терористи. рф - держава-спонсор тероризму. Які ще потрібні докази?" - написав Єрмак.
Нагадаємо, після вибуху в Оленівці, де тримали українських військовополонених, зокрема й бійців "Азову", посольство РФ у Британії оприлюднило заяву із закликом до жорстокої розправи над українськими захисниками.
"Бойовики "Азову" заслуговують страти, але смерті не через розстріл, а через повішення, бо вони не справжні солдати. Вони заслуговують на принизливу смерть", - заявили росіяни.
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