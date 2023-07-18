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Єрмак вважає, що ракетна атака на південь пов'язана з виходом РФ із "зернової угоди"

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Єрмак вважає, що ракетна атака на південь пов'язана з виходом РФ із "зернової угоди"

Єрмак вважає, що ракетна атака на південь пов'язана з виходом РФ із "зернової угоди" / Фото: Associated Press

Очільник ОП наголосив, що головна мета окупантів — голод та вбивство людей.

Атака російських окупантів на Одесу та Миколаїв у ніч проти 18 липня є ще одним доказом того, що Росія хоче поставити під загрозу експорт українського продовольства.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Нічна атака росіян на Одесу та Миколаїв з використанням ракет та шахідів - це ще один доказ того, що країна-терорист хоче поставити під загрозу життя 400 млн людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту", - наголосив він.

Єрмак також подякував Повітряним силам за ефективну роботу і наголосив, що головна мета Росії — послабити Захід.

"Світ має розуміти, що мета рф - це голод та вбивство людей. Їм потрібні хвилі біженців. Цим вони хочуть послабити Захід", - написав очільник ОП.

Нагадаємо, у ніч проти 18 липня російські окупаційні війська атакували Україну з південного напрямку шістьома крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами "Shahed". Сили протиповітряної оборони знищили 38 повітряних цілей.

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Дата публікації
Перегляди
257
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