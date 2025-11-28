Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак / © Getty Images

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у п’ятницю, 28 листопада, подав заяву про відставку.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні.

«Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження Офісу Президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку», — зазначив глава держави.

Зеленський подякував йому за роботу, зокрема за представлення української позиції на переговорах.

«Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляції», — додав президент.

Глава держави анонсував перезавантаження Офісу президента та оголосив, що завтра будуть проведені консультації з потенційними претендентами на посаду голови ОП.

Варто зазначити, що Єрмак очолював Офіс президента з 11 лютого 2020 року — він був призначений керівником указом президента України.

Обшуки у Єрмака

Нагадаємо, вранці 28 листопада у керівника Офісу президента Андрія Єрмака пройшли обшуки. Про них одним з перших повідомив народний депутат Ярослав Железняк, заявивши, що слідчі дії проводять НАБУ та САП в урядовому кварталі. Згодом Національне антикорупційне бюро офіційно підтвердило обшуки, наголосивши, що вони санкціоновані та здійснюються в межах розслідування. Деталі у відомстві пообіцяли оприлюднити пізніше.

Сам Андрій Єрмак також підтвердив, що детективи НАБУ та прокурори САП проводять у нього вдома процесуальні дії.

Пізніше на обшуки відреагували в Європейському Союзі. Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо заявила, що ЄС «дуже уважно стежитиме» за ситуацією навколо дій НАБУ щодо керівника ОП. У Єврокомісії підкреслили важливість прозорості та ефективності антикорупційних процесів в Україні.

Свою позицію висловив і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Він запевнив, що стратегія Варшави щодо підтримки України залишається незмінною, але наголосив на необхідності забезпечення прозорої антикорупційної політики.

Раніше ми повідомляли, що 20 листопада під час закритої зустрічі президента Володимира Зеленського з фракцією «Слуга народу» нардепи порушували питання про можливе звільнення Єрмака.