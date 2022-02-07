Єрмак за чотири дні одужав від коронавірусу: як йому це вдалося

Єрмак вже отримав негавтивний тест на COVID-19.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який 3 лютого отримав позитивний тест на коронавірус, вже одужав від COVID-19.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований", - написав Єрмак.
Голова Офісу президента закликав усіх громадян вакцинуватися проти коронавірусу, зауваживши, що "це дуже допомагає". Також він побажав громадянам "потужного всім імунітету та міцного здоров‘я".
"Усі плани на цей тиждень в силі. Роботи багато, але енергії ще більше", - підсумував він.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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