Єрмак закликав Ізраїль зробити більше для України: "Багато євреїв зараз на передовій"

Єрмак зазначив, що чимало євреїв сьогодні воює в лавах ЗСУ за Україну. Багатьох з них вже вбила Росія.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав Ізраїль зробити більше, щоб допомогти Україні у боротьбі проти російських окупантів. Він наголосив, що євреї по всьому світові можуть звернутися до своїх урядів з проханням підтримати Україну.

Про це керівник ОП Андрій Єрмак сказав у інтерв’ю JC.

"Сьогодні ми сподіваємося, що ізраїльський уряд і суспільство нададуть реальну і швидку підтримку... Євреї як ніхто розуміють, що таке гноблення і що таке боротися за своє виживання, що ми змушені робити зараз", — сказав Єрмак.

Очільник ОП додав, що розмовляв з євреями в різних країнах і багато чого глибоко зрозумів. Багато хто побував в Україні до війни, познайомився з нашим народом.

"Вони знають, як комфортно почувається єврейська діаспора в Україні. Наприклад, мій батько — єврей, а його батьки-євреї, діди й бабусі виросли й процвітали в Україні", - наголосив Єрмак.

Крім того, за словами очільника ОП, багато євреїв сьогодні служать у ЗСУ, деякі з них загинули за Україну.

"Багато людей єврейської національності зараз на передовій. Деякі з них були вбиті – розстріляні чи розбомблені росіянами. Ці люди воюють за свою країну", - наголосив Єрмак.

Він зазначив, що ті, хто воюють, і їхні родичі можуть закликати співвітчизників-євреїв по всьому світові тиснути на їхні уряди з проханням постачали Україні зброю і запровадити нові санкції проти Росії.

"Своєю чергою, єврейські лідери та єврейський народ мають сильну позицію, щоб пояснити світові, що насправді відбувається. Їм також потрібно розповісти євреям у всьому світі про реальність. Тому що правда є дуже сильною зброєю. І євреї знають, що означає гноблення, і чому з ним потрібно боротися. Вони знають, як це, з власної історії", - наголосив Єрмак.

Допомога Ізраїлю для України

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Ізраїль брав мінімальну участь у допомозу Києву. Українська влада просила Єрусалим поставити системи протиповітряної оборони "Залізний купол", а також далекобійні зенітні ракетні комплекси "Барак-8". Проте Ізраїль досі відмовляється від цього через небажання "провокувати Росію" щодо ізраїльських авіаударів у Сирії, де Росія також має військову присутність.

Внаслідок цього президент Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні.

Своєю чергою, ізраїльська сторона відповіла, що слова президента Володимира Зеленського "не відображають повну картину". Зокрема, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що, мовляв, його країна надає чималу гуманітарну допомогу.

Проте недавно The New York Times повідомляло, що Ізраїль став допомагати Україні боротися з іранськими дронами. Ізраїльська сторона надає Україні базові дані розвідки про іранські безпілотники, стверджують журналісти.

Пізніше 21 жовтня Ізраїль наніс ракетний удар по місцю, де в Сирії збирали іранські безпілотники. Зокрема, Ізраїль знищив військове матеріально-технічне забезпечення та обладнання, яке використовувалося для складання безпілотників іранського виробництва.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що останнім часом задоволений якістю діалогу між Україною та Ізраїлем.

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