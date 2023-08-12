Єрмак заявив, що росіяни вже готуються знову бити по енергоструктурі України: деталі

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни хочуть створити гуманітарну катастрофу в Україні шляхом атак на енергетичну структуру.

Про це він розповів під час зустрічі із представниками іноземних дипустанов щодо "Формули миру".

"Сьогодні ми торкнулися вкрай важливого пункту Формули – енергетичної безпеки. Росія системно використовує енергетику як зброю. Кремль почав тиснути на Європу шляхом збільшення цін на енергоносії в шість разів із початку війни в Україні, але Україна зробила все для того, щоб зламати залежність від російських енергоресурсів, зламала плани Росії. Однак РФ продовжує свої атаки на українську енергоструктуру. Агресор планує створити гуманітарну катастрофу, позбавляючи мільйони українців доступу до базових ресурсів під час зими", – наголосив він.

Андрій Єрмак додав, що Росія отримує імпортні складники в обхід санкцій. Завдяки цьому країна-агресорка збільшує виробництво далекобійної зброї, щоб і надалі знищувати українську інфраструктуру. Зокрема, очільник ОП нагадав про нещодавній удар агресора по нафтобазі на Рівненщині. У цьому контексті керівник Офісу Президента відзначив важливість підготовки української енергетики до зимового періоду та її захисту від російських масованих атак.

Нагадаємо, раніше очільник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що вже 58 країн підтримують "Формулу миру" президента Зеленського.

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