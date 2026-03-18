Єрмака і Шона Пена помітили на Донеччині — що вони там робили

Шон Пенн відвідав бійців 157-ї бригади на Донецькому напрямку.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Шон Пенн відвідав бійців 157-ї бригади на Донецькому напрямку. Фото: 157-ї окремої механізованої бригади

Американський актор і режисер Шон Пенн прибув до України та зустрівся з військовослужбовцями 157-ї окремої механізованої бригади. Також до цієї зустрічі долучився колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Про це повідомили у 157-ї окремій механізованій бригаді.

Як повідомили військові, підрозділ наразі виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. Замість участі в церемонії вручення премії «Оскар», Шон Пенн обрав особисту поїздку до українських захисників на передову.

«Шон Пенн поспілкувався з нашими військовослужбовцями, висловив щиру підтримку та подяку за їхню мужність, самовідданість і відданість захисту України. Його приїзд — це знак того, що світ бачить і цінує наших героїв», — зазначили у 157-й окремій механізованій бригаді.

У підрозділі підкреслили, що такі візити надихають особовий склад і є важливим нагадуванням про те, що Україна не залишається наодинці з агресором у найскладніші часи.

Шон Пенн в Україні — останні новини

Нещодавно голлівудський актор та режисер Шон Пенн прибув до України. Про офіційний візит кінозірки повідомив сам президент України Володимир Зеленський. Так, глава держави в офіційному Telegram-каналі показав спільне фото з Шоном Пенном під час зустрічі у кабінеті.

Також під час візиту Шон Пенн отримав символічну нагороду від «Укрзалізниці». Це сталося після бойкоту зіркою церемонії «Оскар-2026».

Відомо, що Шон Пенн став переможцем у номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану» за роль у фільмі «Одна битва за іншою». Проте за статуеткою зірка не піднявся й повністю проігнорував подію.

Окрім цього, Юрій Горбунов після відмови Шона Пенна від нагороди на «Оскарі-2026» показав спільне фото на вокзалі.

