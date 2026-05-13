Єрмака після суду атакували яйцями: хто і навіщо це зробив

Андрій Єрмак / © Getty Images

Реклама

Невідомий чоловік кинув два яйця у колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака, який ішов вулицею Києва після засідання Вищого антикорупційного суду. Влучити у колишнього посадовця йому не вдалося.

Відео інциденту опублікував «Телеграф».

Свою атаку яйцями молодий чоловік супроводжував образливими вигуками на адресу Андрія Єрмака.

Реклама

Продовжувати висловлювати образи йому завадив інший молодий чоловік спортивної статури, який назвався «звичайним перехожим».

Згодом на місце інциденту прибула поліція.

Нападник, який намагався поцілити в Андрія Єрмака яйцями, не утікав від поліції і дав пояснення правоохоронцям.

У коментарі журналістам молодий чоловік пояснив свій вчинок неприязню до Андрія Єрмака, якого він назвав «людиною, яка заробляла на війні і під час війни». Також він звинуватив колишнього посадовця в тому, що він «піариться на темі військовополонених».

Реклама

За інформацією журналістів, нападником виявився ветеран війни, «азовець», який перебував у полоні, який тепер займається громадською діяльністю.

Згодом чоловіка все таки затримала поліція — у соцмережах з’явилося відео, на якому він у кайданках.

Підозра Андрію Єрмаку — що відомо

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру Андрієві Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн через елітне будівництво під Києвом.

У вівторок, 12 травня, у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу для колишнього керівника Офісу президента України. Прокуратура вимагала арешту з рекордною заставою у 180 млн грн.

Реклама

У середу, 13 травня, Андрій Єрмак відкинув усі звинувачення проти себе у справі щодо елітного містечка «Династія» у Козині.

Новини партнерів