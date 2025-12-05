Єрмака виключили зі Ставки та РНБО: що відомо

Андрій Єрмак та Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський 5 грудня 2025 року підписав Указ про часткову зміну складу Ставки Верховного Головнокомандувача, вивівши з неї Андрія Єрмака.

Про це йдеться в Указі президента України №902/2025.

Рішення прийнято на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), згідно зі статтею 8 Закону України «Про оборону України».

«На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 „Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача“ (із наступними змінами) вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача А.Єрмака», — йдеться в Указі.

Також згідно з інформації в Указі президента України №901/2025, Андрія Єрмака вивели ще й зі складу Ради національної безпеки і оборони.

«На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 „Про склад Ради національної безпеки і оборони України“ (із наступними змінами) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А.Єрмака», — йдеться в Указі.

Нагадаємо, колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак мав значний вплив на главу держави та нерідко викривлював для нього інформацію.

Також раніше повідомлялося, що розголос про обшуки антикорупційними органами у керівника Офісу президента Володимира Зеленського — Андрія Єрмака — може мати величезні наслідки для української політичної сцени та, можливо, для мирних переговорів. Важко переоцінити значення Єрмака в українській політичній системі, адже він поєднує для президента одразу кілька ключових ролей.