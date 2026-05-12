На судовому засіданні у колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака запитали, чи підтримує він наразі зв’язок із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua. Дмитро Фурдак із зали суду.

Журналіст звернувся до Андрія Єрмака із прямим запитанням: «Чи підтримуєте ви спілкування з президентом України?».

На що колишній очільник Офісу Президента відповів лаконічно:

«Я не буду коментувати це».

Що відомо про справу «Династія»

Нагадаємо, колишнього очільника ОП підозрюють у відмиванні коштів на будівництві елітного котеджного містечка під Києвом через кооператив Сонячний берег.

За версією НАБУ та САП, Єрмак був частиною організованої групи, яка «відмила» 460 мільйонів гривень. Гроші вкладали в будівництво розкішних котеджів у селі Козин на Київщині (містечко «Династія»).

Також в Офісі президента вперше відреагували на вручення підозри екскерівникові ОП Андрію Єрмаку представниками НАБУ та САП. Позицію Банкової озвучив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин під час спілкування з медіа. Він також додав, що оскільки процесуальні дії наразі тривають, давати будь-які конкретні оцінки ситуації ще зарано.

До слова, Володимир Зеленський не фігурує у провадженнях НАБУ та САП, зокрема у справі про маєтки в «Династії».

