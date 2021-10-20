ЄС може виключити Україну із "зеленої" зони: Кулеба розповів, що чекає на туристів

ЄС може виключити Україну із "зеленої" зони: Кулеба розповів, що чекає на туристів

Кулеба запевнив, що тотального закриття кордонів для українців не буде.

Європейський союз може виключити України з переліку країн, які вважаються безпечними для в’їзду до країн блоку, через поширення COVID-19. Проте, у МЗС України переконують, що тотального закриття кордонів не буде.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу 20 жовтня.

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За його словами, Брюссель може ухвалити таке рішення через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні. Кулеба запевнив, що "жодної політики в цьому немає".

"На жаль, останнім часом статистика в Україні демонструє стрімке зростання випадків коронавірусу... Як наслідок ми маємо жахливу ситуацію з динамікою і перспективу, що Європейський Союз виключить нас із "зеленого" списку", - висловився Кулеба.

Голова МЗС нагадав що в разі ухвалення рішення, ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу. Крім того, таке рішення не скасовує безвіз, а лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві туристичні поїздки.

"Остаточне рішення про поїздки ухвалює кожна країна ЄС окремо на національному рівні. Досвід деяких наших сусідів, які у попередні тижні були виключені з "зеленого" списку ЄС, показують, що не слід очікувати тотального закриття кордонів", - заявив Кулеба.

Щоб безпечно подорожувати слід звіряти інформацію про умови в’їзду до країн на інтерактивній карті МЗС України, а також вакцинуватися проти коронавірусу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Раніше стало відомо, що Україну цього тижня може бути вилучено із переліку безпечних країн, для громадян яких у Євросоюзі рекомендовано знімати обмеження на в’їзд через поширення коронавірусу.

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