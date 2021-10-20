ЄС може виключити Україну із "зеленої" зони: Кулеба розповів, що чекає на туристів

Кулеба запевнив, що тотального закриття кордонів для українців не буде.
Європейський союз може виключити України з переліку країн, які вважаються безпечними для в’їзду до країн блоку, через поширення COVID-19. Проте, у МЗС України переконують, що тотального закриття кордонів не буде.
Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу 20 жовтня.
За його словами, Брюссель може ухвалити таке рішення через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні. Кулеба запевнив, що "жодної політики в цьому немає".
"На жаль, останнім часом статистика в Україні демонструє стрімке зростання випадків коронавірусу... Як наслідок ми маємо жахливу ситуацію з динамікою і перспективу, що Європейський Союз виключить нас із "зеленого" списку", - висловився Кулеба.
Голова МЗС нагадав що в разі ухвалення рішення, ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу. Крім того, таке рішення не скасовує безвіз, а лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві туристичні поїздки.
"Остаточне рішення про поїздки ухвалює кожна країна ЄС окремо на національному рівні. Досвід деяких наших сусідів, які у попередні тижні були виключені з "зеленого" списку ЄС, показують, що не слід очікувати тотального закриття кордонів", - заявив Кулеба.
Щоб безпечно подорожувати слід звіряти інформацію про умови в’їзду до країн на інтерактивній карті МЗС України, а також вакцинуватися проти коронавірусу.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Раніше стало відомо, що Україну цього тижня може бути вилучено із переліку безпечних країн, для громадян яких у Євросоюзі рекомендовано знімати обмеження на в’їзд через поширення коронавірусу.