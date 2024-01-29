ЄС хоче знищити економіку Угорщини, США готують відповідь за удар у Йорданії: головні новини ночі 29 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Республіканці вимагають від Байдена завдати удару по Ірану: що сталося Читати далі –>
- Євросоюз готується знищити економіку Угорщини - Financial Times Читати далі –>
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