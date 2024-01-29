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ЄС хоче знищити економіку Угорщини, США готують відповідь за удар у Йорданії: головні новини ночі 29 січня 2024 року

ЄС хоче знищити економіку Угорщини, США готують відповідь за удар у Йорданії: головні новини ночі 29 січня 2024 року

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Республіканці вимагають від Байдена завдати удару по Ірану: що сталося Читати далі –>
  • Євросоюз готується знищити економіку Угорщини - Financial Times Читати далі –>
  • У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики Читати далі –>
  • "Відповідь не забариться": Пентагон прокоментував атаку на американських військових у Йорданії Читати далі –>
  • Столтенберг відповів, коли Україну запросять до НАТО Читати далі –>

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