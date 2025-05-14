ЄС готується суттєво обмежити безмитний експорт з України: хто найбільше постраждає

ЄС готується суттєво обмежити безмитний експорт з України. / © Getty Images

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Європейський Союз планує вже в червні скоротити обсяг безмитного імпорту з України, що може завдати серйозного удару по українській економіці в умовах війни.

За даними Financial Times, йдеться про фактичне скасування преференційного режиму, який діє від 2022 року, та запровадження нових, суттєво обмежених квот.

Рішення стало результатом тиску з боку кількох країн-членів ЄС, передусім Польщі, яка прагне захистити своїх фермерів від конкуренції з українськими виробниками. Як повідомляється, перед президентськими виборами у Польщі Варшава ініціювала відтермінування переговорів із Києвом щодо оновлення торгової угоди, побоюючись зростання популярності правих кандидатів.

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Які обмеження планують запровадити

Перехідні заходи, які готує Єврокомісія, передбачають не лише повернення квот, а й суттєве їх зменшення. Зокрема:

Квота на кукурудзу: скорочується з 4,7 млн тонн на рік до 650 тис. тонн;

Цукор: з 109 тис. тонн до 40,7 тис. тонн;

Птиця: з 57 110 тонн до 40 000 тонн;

Мед також потрапив під обмеження.

Нові правила передбачають поділ квот на щомісячні обсяги, що ще більше ускладнює логістику експорту.

Наслідки для української економіки

За оцінками українського уряду, повернення до довоєнного режиму торгівлі може зменшити доходи країни приблизно на 3,5 млрд євро щороку. Торговий представник Федерації роботодавців України Михайло Бно-Айріян назвав ці плани “величезним кроком назад» і додав: “Ми не знаємо, які будуть правила. Це неприйнятно”.

Особливо болісними ці обмеження будуть для секторів, що постачають свіжу продукцію: “Птах і цукор продаються вживу… за умов невизначеності ми просто втрачаємо ринки”, — пояснив Бно-Айріян.

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Що кажуть у ЄС

У Єврокомісії підтвердили, що після 6 червня чинні домовленості завершують дію, і наразі триває підготовка перехідного механізму. Водночас у Європарламенті рішення викликає занепокоєння. Голова комітету з міжнародної торгівлі Бернд Ланґе заявив, що така ситуація “справді неприйнятна” і наголосив, що “потрібно щонайменше до жовтня, щоб знайти прийнятне рішення”.