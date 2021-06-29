ЄС може визнати українські "COVID-сертифікати" до кінця літа - Мінцифри

Визнання цього документа надасть можливість безперешкодно подорожувати.

Україна і Європейський Союз можуть взаємно визнати "COVID-сертифікат" до кінця літа 2021 року.

Про це заявив перший заступник міністра цифровий трансформації України Олексій Віскуб під час виступу на першому дні IТ-тижні Європейської Бізнес Асоціації, передає "Укрінформ".

"Що стосується "ковідних" сертифікатів, Європейський Союз рухається трохи швидше, ніж зазвичай, тому це ще, безумовно, актуальна тема в світовому масштабі. Ми очікуємо, що за оптимістичними прогнозами взаємне визнання у нас відбудеться до кінця літа. Ми цього чекаємо", - сказав Віскуб.

Він зазначив, що цього року Мінцифри також очікує взаємного визнання електронних підписів, що може статися вже восени.

"Ковідні сертифікати" розроблені з урахуванням вимог ЄС на основі специфікацій EU Digital COVID Certificate Єврокомісії. Своєю чергою, проєктна менеджерка Мінцифри Катерина Чорногоренко припустила, що, найімовірніше, Україна буде з кожною країною визнавати можливість підтвердження сертифікатів.

Нагадаємо, "COVID-сертифікати", які в ЄС домовилися запустити від 1 липня, мають спростити подорожі в умовах пандемії, які коронавірус поставив на паузу. Зокрема, йдеться про те, що турист із таким документом звільняється від необхідності здавати тести і дотримуватися карантину після приїзду до тієї чи тієї країни.

ТСН.ua розпитав про "COVID-сертифікати" у проєктної менеджерки у Міністерстві цифрової трансформації Катерини Чорногоренко і у Міністерстві охорони здоров'я України. Що це за сертифікат і чи пустять з ним до Європи - читайте у нашому матеріалі.

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