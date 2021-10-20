ЄС може внести Україну до "червоної" зони: чи закриють країни свої кордони для українців

ЄС може внести Україну до "червоної" зони: чи закриють країни свої кордони для українців

Поки країна перебуває у "зеленому" списку.

Євросоюз готовий внести Україну до "червоної" зони. Брюссель вже нібито готує офіційне рішення, бо наша країна вже за кількома критеріями не відповідає європейським ковідним нормам, а новий сплеск лише ускладнив ситуацію.

Чи закриє ЄС кордони для українців - у сюжеті Сніданку з 1+1.

Вільна дія безвізу для України відновилася лише влітку, а вже зараз її можуть знову заблокувати. Уже зараз щодня в Україні фіксують в середньому 15 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Україна вирвалась у світові лідери за кількістю смертей за день. До слова, в країні вакциновано менше як 20% населення - це найнижчий показник у Європі.

Останнього разу ЄС переглядав свій "зелений список" 8 жовтня. Україна залишилась у ньому, попри завищені показники смертності та виявлення нових випадків. Того дня в Україні зареєстрували вже 15 тисяч захворівних на COVID-19. Оглядачі проглядають у цьому лише політичний мотив: ніби в Брюсселі не хотіли засмучувати Київ до саміту Україна-ЄС. Утім, він успішно відбувся тиждень тому, а епідеміологічні показники в Україні лише погіршились

Україна може потрапити до "червоного" списку вже цього тижня. Про це, посилаючись на власні джерела, повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Утім, виключення Брюсселем України із "зеленого" списку несе лише рекомендаційний характер. Далі кожна країна Європи ухвалюватиме рішення самостійно. За два роки пандемії та з появою вакцинації європейські уряди вже не вдаються до наджостких рішень, як повне закриття кордону. Наприклад, Німеччини внесла Україну до "червоного" списку ще тиждень тому.

Можна гарантовано з абсолютною впевненістю говорити, що майже всі держави ЄС лишать кордони відкритими для вакцинованих. Це доводить й українська сусідка Молдова, яку викреслили з переліку безпечних країн раніше. Адже її вакциновані громадяни так само можуть подорожувати до ЄС.

Утім, треба зважати на те, які вакцини приймає країна, до якої ви прямуєте. Детальну інформацію можна перевірити на сайтах посольств або на інтерактивній карті Міністерства закордонних справ з найактуальнішою інформацією про візи, дозволи та обмеження в умовах пандемії COVID-19.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання