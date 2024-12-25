ЄС надав Україні 150 млн євро грантової допомоги: куди спрямують кошти

Це вже другий транш у межах угоди між Україною та ЄС на суму 300 млн євро.

Європейський Союз перерахував Україні другий транш грантової допомоги в розмірі 150 мільйонів євро в рамках програми швидкого відновлення.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та Міністерство фінансів України.

Ці кошти будуть спрямовані на безкоштовне харчування для учнів 1-4 класів (65 млн євро), відновлення портової інфраструктури (50 млн євро), підтримку сільського господарства (20 млн євро) та відновлення критичної інфраструктури (15 млн євро).

"Дякуємо країнам та інституціям ЄС за важливу підтримку відбудови нашої країни, допомогу бізнесу та в забезпечені комфортних умов життя для українців", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Україна отримала 1,1 млрд доларів від МВФ.

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