ЄС направив Україні півтора мільярда євро: Ляєн повідомила, куди підуть кошти

Європейський Союз надав Україні наступні 1,5 мільярда євро в межах макрофінансової допомоги. Кошти будуть спрямовані на відновлення постраждалої інфраструктури.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Ці кошти спрямовано в Україну після здійснених Росією атак, зокрема по об’єктах "зернової ініціативи". Разом з тим фон дер Ляєн наголошує, що далі буде більше.

"Я рішуче засуджую російські удари по українській інфраструктурі зберігання та експорту зерна. Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми виплатили ще 1,5 млрд євро, щоб допомогти державі функціонувати та відновлювати інфраструктуру", - наголосила Ляєн.

Нагадаємо, на початку липня Україна отримала фінансову допомогу в розмірі 890 млн доларів від Міжнародного валютного фонду. Загальне фінансування за програмою становить 15,6 млрд доларів. Кошти вже надійшли на державні рахунки.

Раніше Європейський Союз надав Україні 1,64 млрд доларів США пільгового фінансування в рамках масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік у розмірі 18 млрд доларів. Світовий банк передав 104 млн доларів пільгового фінансування.

Читайте також: