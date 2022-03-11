ЄС недостатньо змінився, аби надати Україні членство, - прем'єр Словенії

Деякі лідери ЄС зосереджені на дебатах, а не на реальних кроках щодо членства України в ЄС.

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша вважає, що Євросоюз ще недостатньо змінився, аби надати членство Україні.

На сьогодні перспектива вступу України до Європейського союзу не виглядає визначеною. Про це пише РБК-Україна.

"Це новий світ, протягом останніх двох тижнів світ змінився. Ми теж змінилися. Але недостатньо", - відповів він на питання про вступ України до Євросоюзу.

Також, за його словами, деякі європейські лідери вважають за краще зосередитися на дебатах щодо процедури прийняття України, ніж на реальних кроках.

Нагадаємо, ЄС не підтримав заявку України на вступ за прискореною процедурою: які європейські країни заблокували рішення.

Раніше Словенія ухвалила закон про тимчасовий захист для українських біженців.

ТСН.ua