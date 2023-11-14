ЄС обіцяє виконати зобов’язання: від весни вироблятиме за рік мільйон снарядів та ракет

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку зазначив, що можливість виробництва у ЄС збільшилаcь на 20-30% після середини лютого 2023 року.

Євросоюз від весни вироблятиме за рік мільйон снарядів та ракет. Єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі Тьєррі Бретон на засіданні Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин (на рівні міністрів оборони) в Брюсселі звітуватиме про виконання плану із нарощування потужностей виробництва снарядів країнами Євросоюзу.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ми маємо позитивні новини – наша можливість виробництва збільшилаcь на 20-30 відсотків після середини лютого 2023. Звичайно, наша мета – значно вищі цифри, і ми їх отримаємо трохи згодом, а саме навесні 2024 року. Згідно з нашими зобов’язаннями перед Україною, ми пообіцяли вийти на щонайменше мільйон снарядів та ракет (щороку - ред.). І ми цього обов’язку дотримаємось", - повідомив Тьєрі Бретон журналістам перед початком зустрічі з міністрами.

Також читайте Яка допомога зараз найбільше потрібна Україні і в чому помилився Захід: британський офіцер дав відповідь

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку, "як відповідальний за можливості виробництва в Європі", також прокоментував заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який сказав, що сумнівається у таких оптимістичних прогнозах.

"Я зробив тур всіма потужностями європейськими – і хороша новина – потужності є, їх треба було лише наростити. І я вам кажу, що виробництво понад мільйона снарядів, враховуючи наші можливості, починаючи з весни – буде дотримано! Далі справа за конкретними країнами – це їх відповідальність дотримуватись своїх термінів та обсягів. Це вони повинні добре контролювати і найголовніше розуміти, що те, що вони виробляють, повинно направлятись насамперед до України", - зазначив Бретон.

Ще однією з тем зустрічі міністрів в Брюсселі, за словами Бретона, є "безумовна підтримка України", попри трагічні події на Близькому Сході.

Як зауважив єврокомісар, йдеться про створення нової спільної стратегії захисту Європи.

Напередодні високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз продовжує працювати над виконанням зобов’язання щодо поставки в Україну мільйона артилерійських снарядів, водночас імовірно, що зробити це до кінця року не вдасться, з огляду на темпи виробництва боєприпасів.

Нагадаємо, що на початку 2023 року ЄС пообіцяв надати Україні 1 млн артилерійських боєприпасів упродовж 12 місяців. Спершу це мало бути передавання снарядів із наявних запасів, а потім – через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.