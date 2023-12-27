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ЄС обійде вето Орбана на допомогу Україні, вибухи в Одесі: головні новини ночі 27 грудня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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ЄС обійде вето Орбана на допомогу Україні, вибухи в Одесі: головні новини ночі 27 грудня 2023 року

Прапори Євросоюзу та України / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • ЄС розробляє план надання допомоги Україні в обхід вето Угорщини - Financial Times Читати далі –>
  • В Одесі пролунали вибухи — ЗМІ Читати далі –>
  • Експерт пояснив, чи ефективно силоміць відправляти на фронт потенційних ухилянтів Читати далі –>
  • В Ізраїлі розповіли, скільки ще триватиме війна у Секторі Гази Читати далі –>
  • Колишні міністри оборони Британії розкритикували премʼєра Сунака за "вагання щодо України" Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
312
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