ЄС обійде вето Орбана на допомогу Україні, вибухи в Одесі: головні новини ночі 27 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- ЄС розробляє план надання допомоги Україні в обхід вето Угорщини - Financial Times Читати далі –>
- В Одесі пролунали вибухи — ЗМІ Читати далі –>
- Експерт пояснив, чи ефективно силоміць відправляти на фронт потенційних ухилянтів Читати далі –>
- В Ізраїлі розповіли, скільки ще триватиме війна у Секторі Гази Читати далі –>
- Колишні міністри оборони Британії розкритикували премʼєра Сунака за "вагання щодо України" Читати далі –>
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