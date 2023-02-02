ЄС оголосить про надання Україні додаткової допомоги у 400 млн євро: на що спрямують гроші

400 млн євро мають намір спрямувати на підтримку процесу реформ в Україні.

Європейський Союз оголосить про надання Україні додаткової допомоги у сумі 400 млн євро.

Про це сьогодні, 2 січня, повідомив єврокомісар із питань бюджету Йоганнес Ган в Брюсселі, інформує Bloomberg.

Ці кошти спрямують на підтримку процесу реформ.

Єврокомісар зазначив, що незабаром ЄС також запропонує продовжити призупинення всіх тарифів і заходів торговельного захисту щодо українського імпорту, а також призупинити фінансові внески України для участі в програмах Євросоюзу, доки в Україні залишаються фінансові проблеми.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський напередодні саміту Україна-ЄС, що відбудеться 3 лютого у Києві, анонсував нові реформи в Україні.

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